также в разделеРелигия
В Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси прибудут мощи 19-ти святых исповедников и 5 чудотворных икон 8
Иерарх Сербской Церкви объяснил, зачем встречался с представителями ПЦУ 11
На Тернопольщине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ 15
Православные Ровенщины пройдут крестным ходом в Почаевскую лавру 11
В Греции не будут выводить священников из категории госслужащих 7
Предстоятель Болгарской Православной Церкви провел совещание по «украинскому вопросу» 15
Стамбульский театр абсурда: В УПЦ объяснили, зачем Фанар разрешил ПЦУ канонизировать святителя Луку 11
60 тысяч православных прошли крестным ходом памяти семьи Романовых 14
На Сумщине православные отметили 280-летие явления Ахтырской иконы Богородицы 32
Киевский окружной суд открыл дело по иску УПЦ КП об отмене ее ликвидации 16
В Киеве в двух монастырях УПЦ совершат ночные Литургии в память об убиении царственных мучениках 35
Греческий священнослужитель: Украинский церковный вопрос превращается в проблему непредсказуемых масштабов и последствий 16
В США три православных священника перешли из Константинопольского Патриархата в РПЦЗ 18
В РПЦ увидели сходство политики относительно вопросов Церкви президента Черногории и бывшего президента Украины 29
В Томашовке, в скиту киевского Свято-Введенского монастыря УПЦ, тысячи православных отметили праздник Положения ризы Божией Матери 31
Тысячи православных из Украины и Польши отметили день Турковицкой иконы Богородицы 19
В Одессе верующие УПЦ оказали помощь пациентам психиатрической больницы 18
Грузинский Патриарх окрестил 564 ребенка 9

Исполняющий обязанности председателя Ровенской ОГА Игорь Тимошенко издал распоряжение, согласно которому прихожане Свято-Покровского храма Украинской православной Церкви в селе Рясники Гощанского района должны пустить представителей новой Православной Церкви Украины в свою церковь для осуществления последовательных богослужений. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на офсайт УПЦ, основанием для этого распоряжения стало заявление членов общины ПЦУ, которая недавно перерегистрировалась в УПЦ КП.

Настоятель Свято-Покровского прихода протоиерей Василий Готлиб рассказал, что члены религиозной общины попытались «пообщаться по этому вопросу и с Тимошенко, и со Светланой Богатырчук-Кривко, на которую возложили ответственность за выполнение распоряжения и.о. губернатора Ровенской области».

«Когда мы спросили, почему в очередной раз чиновники нарушают Конституцию Украины и вмешиваются в церковные дела, госпожа Богатырчук-Кривко ответила, что они вынуждены делать такие шаги, ведь состоялась перерегистрация общины Киевского Патриархата в ПЦУ. И они также имеют право на церковь, которая является государственной собственностью », - сообщил протоиерей Василий.

Верующие УПЦ из села Рясники считают такие действия Ровенской ОГА противозаконными и уже подали исковое заявление с требованием об отмене распоряжения Тимошенко в Ровенский окружной суд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги