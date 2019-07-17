Исполняющий обязанности председателя Ровенской ОГА Игорь Тимошенко издал распоряжение, согласно которому прихожане Свято-Покровского храма Украинской православной Церкви в селе Рясники Гощанского района должны пустить представителей новой Православной Церкви Украины в свою церковь для осуществления последовательных богослужений.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на офсайт УПЦ, основанием для этого распоряжения стало заявление членов общины ПЦУ, которая недавно перерегистрировалась в УПЦ КП.

Настоятель Свято-Покровского прихода протоиерей Василий Готлиб рассказал, что члены религиозной общины попытались «пообщаться по этому вопросу и с Тимошенко, и со Светланой Богатырчук-Кривко, на которую возложили ответственность за выполнение распоряжения и.о. губернатора Ровенской области».

«Когда мы спросили, почему в очередной раз чиновники нарушают Конституцию Украины и вмешиваются в церковные дела, госпожа Богатырчук-Кривко ответила, что они вынуждены делать такие шаги, ведь состоялась перерегистрация общины Киевского Патриархата в ПЦУ. И они также имеют право на церковь, которая является государственной собственностью », - сообщил протоиерей Василий.

Верующие УПЦ из села Рясники считают такие действия Ровенской ОГА противозаконными и уже подали исковое заявление с требованием об отмене распоряжения Тимошенко в Ровенский окружной суд.