В Краматорске умер наблюдатель Специальной мониторинговой миссии организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.



Об этом говорится в сообщении Посольства Республики Польша в Украине в Twitter, передает УНИАН.

«С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает глубокие соболезнования родственникам и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ», - говорится в сообщении.