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Министерство экономического развития и торговли запустило базу опасной непищевой продукции; на ресурсе уже размещена информация о нескольких видах товаров для детей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Минэкономразвития.

«Запущена всеукраинская база опасной непищевой продукции от Минэкономразвития - наш аналог европейского Rapex. Что это дает потребителю? Возможность проверить безопасность продукции, которая его интересует. Сейчас на ресурсе есть несколько детских товаров. Указано, какой тип риска несут игрушки, как они могут навредить . Классную и полезную информацию: как покупать онлайн безопасно, что делать в случае приобретения опасной техники либо игрушек, как и куда обращаться в случае нарушения прав. Контактные данные всех органов рыночного надзора и четко указанная сфера их полномочий», - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что для бизнеса этот ресурс дает рекомендации по безопасному импорту в легком формате, а также информацию о том, как уведомлять государство о продукции, не соответствующей требованиям безопасности, и общие советы для производителей, распространителей и импортеров игрушек.
ForUm

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