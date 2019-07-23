Чистая прибыль ста крупнейших государственных компаний в 2018 году сократилась на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,3 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«По результатам 2018 года портфель ста крупнейших госкомпаний в целом получил чистую прибыль в размере 25,3 миллиарда гривен. Это на 48,2% меньше показателя 2017 года - 48,0 миллиарда гривен», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основным фактором, который повлиял на снижение финансового результата портфеля, стало сокращение объемов чистой прибыли НАК «Нафтогаз Украины». Так, чистая прибыль компании снизилась с 39,4 миллиарда гривен в 2017 году до 11,6 миллиарда гривен в 2018 году в связи со значительным снижением прибыли от операционной деятельности компании - с 60,5 миллиарда гривен в 2017 до 26,4 миллиарда гривен в 2018 году.

По данным МЭРТ, наиболее прибыльными отраслями для государственных предприятий в прошлом году являлся нефтегазовый сектор, электроэнергетика и транспорт. В частности, чистая прибыль государственных предприятий электроэнергетической отрасли увеличился почти в полтора раза и составил 13,7 миллиарда гривен. При этом основной причиной роста чистой прибыли предприятий этой отрасли был значительный рост дохода от реализации продукции наряду с ростом валовой прибыли.

В пресс-службе добавили, что предприятия транспортной отрасли суммарно получили 4,3 миллиарда гривен чистой прибыли в 2018 году, что на 23,6% меньше показателя предыдущего года.

«Основным драйвером снижения прибыли отрасли выступило государственной предприятие «Администрация морских портов Украины», чистая прибыль которого снизилась с 3,6 до 2,8 миллиарда гривен за год. Снижение финансового результата было вызвано снижением валовой прибыли с 4,9 до 4 миллиардов гривен при растущих операционных и административных затратах», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, акционерное общество Укрпошта в 2018 году увеличило убыток по сравнению с 2017 годом с 0,2 до 0,5 миллиарда гривен. В то же время, Укрзализныця увеличила финансовый результат в 2018 году с 0,1 до 0,2 миллиарда гривень. Также по данным ведомства, все девять шахт портфеля угольной отрасли закончили год с убытками, однако сократили общий убыток с 3,2 миллиарда гривен в 2017 году до 2,6 миллиарда гривен в 2018 году.

Кроме того, по результатам 2018 года предприятия химической промышленности сократили общий убыток в 2018 году до 0,5 миллиарда гривен против 1,3 миллиарда гривен в 2017 году. Отмечается, что Одесский припортовый завод в 2018 году сократил размер убытка в два раза - до 0,75 миллиарда гривен.

В ведомстве добавили, что государственные предприятия пищевой промышленности сократили свой общий убыток с 1,3 миллиарда гривен в 2017 году до 1,2 миллиарда гривен в 2018, а предприятия машиностроительной отрасли в 2018 году сохранили прибыль на уровне 2017 года в размере 0,7 миллиарда гривен.