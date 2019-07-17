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60 тысяч паломников совершили крестный ход от Храма на Крови в Екатеринбурге до монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма в ночь с 16 на 17 июля.

Фото: ТАСС

Об этом рассказал наместник обители игумен Леонтий (Козлов), сообщает Tass.ru.

«В крестном ходе в этом году приняли участие порядка 60 тысяч паломников. Верующие со всей страны стремятся пройти этот путь и побывать на Ганиной Яме (монастырь под Екатеринбургом), потому что, по официальной версии, именно здесь были уничтожены тела царской семьи», – сказал игумен Леонтий. 

Наместник добавил, что во время Божественной литургии возле Храма на Крови, предварявшей крестный ход, около 10 тысяч человек причастились Святых Христовых Таин.
С хоругвями и иконами паломники прошли от Храма на Крови, который возведен на месте расстрела царской семьи, до Ганиной Ямы. 

Путь колонны повторил маршрут, по которому 101 год назад расстрельная бригада вывозила останки страстотерпцев. Крестный ход продолжался четыре часа. Верующие преодолели пешком более 20 километров. По прибытии был совершен молебен святым Царственным страстотерпцам.
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