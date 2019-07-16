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Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что СБУ пока не фиксирует фактов вмешательства России в избирательный процесс. Об этом Баканов сообщил на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос, есть ли сейчас факты вмешательства в досрочные парламентские выборы со стороны РФ, сообщает УНИАН.

«По состоянию на сейчас - нет», - сказал он.

В то же время Баканов заверил, что СБУ готова противодействовать кибератакам, если такие попытки будут осуществляться. Исполняющий обязанности председателя СБУ также отметил, что украинские профильные службы и ведомства заблаговременно готовились и отрабатывали в ходе обучения меры по противодействию возможному вмешательству в работу серверов ЦИК на выборах в Верховную Раду.

«Мы достаточно хорошо готовились к этому событию (парламентским выборам. – Ред.), и те занятия, о которых я упоминал, как раз и были посвящены защите критической инфраструктуры, которая полностью копирует инфраструктуру Центральной избирательной комиссии. Поэтому я считаю, что даже если такие (кибер) атаки и будут, то мы хорошо подготовлены, и сможем достаточно эффективно им противостоять», - подчеркнул он.
ForUm

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