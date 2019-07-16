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В Ахтырке Сумской области 15 июля состоялись торжества по случаю 280-летия явления чудотворного образа Ахтырской иконы Божией Матери. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, накануне вечером в кафедральном Спасо-Преображенском соборе Сум состоялось всенощное бдение, которое возглавил митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий.

«В день юбилея в Покровский кафедральный собор Ахтырки съезжались гости, чтобы принять участие в церковных торжествах. Также утром в этот день в Ахтырке завершился крестный ход из Лебедина, участники которого за три дня преодолели многокилометровое расстояние с молитвой», - рассказали в епархии.

Божественную литургию в праздничный день в Покровском кафедральном соборе Сум возглавили митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий в сослужении 140 священнослужителей из Сумской, Конотопской, Роменской, Полтавской и Кременчугской епархий. 

В торжествах приняли участие несколько тысяч паломников УПЦ.

После богослужения состоялся традиционный крестный ход к часовне, возведенной на месте старинного собора, во время которого верующие молились о мире в Украине. 

По преданию, чудотворная Ахтырская икона была явлена в июле 1739 года в городе Ахтырка Харьковской губернии (ныне Сумская обл., Украина) священнику Покровской церкви Даниилу Васильеву. 
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