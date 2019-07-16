В рамках реализации комплекса мер по борьбе с контрабандой и теневой экономикой сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры прекратили деятельность транснациональной группировки, которая организовала контрабандные поставки товаров народного потребления из Китая в Украину в особо крупных размерах, сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что начиная с 2016 года организованная группировка, в состав которого входили граждане КНР и Украины, наладила поставки в нашу страну текстильных товаров. Продукция поступала в морские порты вне таможенного контроля без уплаты соответствующих обязательных платежей в государственный бюджет Украины. Затем продукция реализовывалась в «розницу» и «оптовыми партиями», исключительно за наличные без надлежащего оформления финансово-хозяйственной документации.

«Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в 2018 году участники группировки контрабандой ввезли продукции на 234 миллионов гривен. С начала 2019 - сто двадцать миллионов гривен без уплаты в бюджет обязательных платежей», - отметил на брифинге и.о. председателя СБУ Иван Баканов.

Общий объем ввозимого текстиля составляет от 1,5 до 2500 тонн в год, что составляет 40% от всего количества текстиля, который реализуется на отечественном рынке. В Одессе правоохранители провели санкционированные следственные действия в местах проживания фигурантов производства и по адресам складских помещений и изъяли свыше девятисот тонн контрабандной продукции на сумму сто миллионов гривен.

Продолжается досудебное следствие ч. 1 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого следователями Главного следственного управления СБУ будут привлечены к уголовной ответственности организаторы и другие участники незаконной схемы. СБУ продолжает работу в направлении детенизации экономики Украины и пополнения госбюджета.