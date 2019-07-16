также в разделеРелигия
На Сумщине православные отметили 280-летие явления Ахтырской иконы Богородицы 7
В Киеве в двух монастырях УПЦ совершат ночные Литургии в память об убиении царственных мучениках 27
Греческий священнослужитель: Украинский церковный вопрос превращается в проблему непредсказуемых масштабов и последствий 15
В США три православных священника перешли из Константинопольского Патриархата в РПЦЗ 11
В РПЦ увидели сходство политики относительно вопросов Церкви президента Черногории и бывшего президента Украины 18
В Томашовке, в скиту киевского Свято-Введенского монастыря УПЦ, тысячи православных отметили праздник Положения ризы Божией Матери 17
Тысячи православных из Украины и Польши отметили день Турковицкой иконы Богородицы 19
В Одессе верующие УПЦ оказали помощь пациентам психиатрической больницы 18
Грузинский Патриарх окрестил 564 ребенка 9
В Одессе неизвестные осквернили храм УПЦ в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 16
На Одещине строят уникальный духовно-культурный центр УПЦ в византийском стиле 17
В УПЦ на пресс-конференции 17 июля презентуют программу торжеств ко Дню Крещения Руси 56
Молодёжный православный фестиваль УПЦ под Киевом соберет сотни участников 22
В Изюме на Харьковщине прошла третья часть крестного хода с Песчанской иконой Божьей Матери 29
На Закарпатье верующие УПЦ прошли ночным крестным ходом в честь иконы «Скоропослушница» 45
В РПЦ рассказали, что Томос не дает ПЦУ автокефальный статус 46
Вернувшаяся из ПЦУ община Морозовки единогласно проголосовала за единство с УПЦ 32
СМИ: В Украине зафиксировано приостановление перехода религиозных приходов УПЦ в ПЦУ 28

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата к Министерству культуры об отмене ликвидации УПЦ КП.

Фото: adm.ki.court.gov.ua

Как сообщается во вторник на сайте суда, УПЦ-КП просит суд отменить приказ Минкультуры от 30 января 2019 года в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата", а также о новой редакции устава об управлении УПЦ КП.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Как сообщалось, о своей самоликвидации УПЦ КП объявила 15 декабря 2018 года накануне Объединительного Собора.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги