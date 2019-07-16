также в разделеРелигия
В США три православных священника перешли из Константинопольского Патриархата в РПЦЗ
В Томашовке, в скиту киевского Свято-Введенского монастыря УПЦ, тысячи православных отметили праздник Положения ризы Божией Матери 16
Тысячи православных из Украины и Польши отметили день Турковицкой иконы Богородицы 17
В Одессе верующие УПЦ оказали помощь пациентам психиатрической больницы 18
Грузинский Патриарх окрестил 564 ребенка 9
В Одессе неизвестные осквернили храм УПЦ в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 16
На Одещине строят уникальный духовно-культурный центр УПЦ в византийском стиле 16
В УПЦ на пресс-конференции 17 июля презентуют программу торжеств ко Дню Крещения Руси 52
Молодёжный православный фестиваль УПЦ под Киевом соберет сотни участников 21
В Изюме на Харьковщине прошла третья часть крестного хода с Песчанской иконой Божьей Матери 29
На Закарпатье верующие УПЦ прошли ночным крестным ходом в честь иконы «Скоропослушница» 44
В РПЦ рассказали, что Томос не дает ПЦУ автокефальный статус 45
Вернувшаяся из ПЦУ община Морозовки единогласно проголосовала за единство с УПЦ 30
СМИ: В Украине зафиксировано приостановление перехода религиозных приходов УПЦ в ПЦУ 28
В Виннице верующие УПЦ помолились у захваченного Спасо-Преображенского собора, несмотря на попытки активистов ПЦУ помешать проведению молебна 33
В РПЦ надеются, что «личный контакт» Путина с Зеленским поможет исправить ошибки прошлого 55
На Западной Украине почтили память епископа Тихона (Чижевского) в годовщину его смерти 9
На Одесщине появился новый храм УПЦ в честь первоверховных апостолов Петра и Павла 14

Президент Черногории пытается повторить антицерковную политику экс-президента Порошенко по созданию «автокефальной Церкви».

Фото: Президент Черногории Мило Джуканович и бывший президент Украины Петр Порошенко / Прямий

Об этом  сказал глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщают «РИА Новости».

Архиерей напомнил, что Джуканович выступил инициатором законопроекта, по которому всю церковную собственность, построенную до 1918 года, необходимо национализировать.

«Цель этой национализации в том, чтобы отнять имущество у канонической Черногорской Церкви, которая является частью Сербского Патриархата, и передать его раскольничьей структуре, которая именует себя Черногорской Православной Церковью», – заявил он.

Митрополит Иларион добавил, что эту религиозную организацию «возглавляет лжемитрополит, там есть лжесвященники, и государство эту структуру, очень маргинальную, поддерживает».

Он отметил, что если поддержка продолжится, то «черногорский раскол может начать раздуваться так же, как в свое время раздулся украинский».

Архиерей заявил, что РПЦ считает своим долгом выступить в защиту Сербской Православной Церкви.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1854 грн.
5
Теги