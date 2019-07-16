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За минувшие сутки, 15 июля, вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

четыре раза вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и произошло боестолкновение;

дважды возле Широкино - из стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

два раза на окраине Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе населенного пункта Павлополь - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 4 раза:

возле Луганского - из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новоалександровки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Попасной - из миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета;

в районе населенного пункта Крымское - из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое – получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки, 15 июля один оккупант уничтожен и один – ранен.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:

возле Опытного - из минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны один раз:

вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
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