Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали и локализовали противоправный механизм содействия деятельности незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, сообщает перс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что несколько украинских граждан по согласованию с представителями псевдореспублик зарегистрировали на временно оккупированных территориях коммерческие структуры для предоставления услуг «национализированным» предприятиям в так называемых «ДНР/ЛНР».

Содействие предоставлялось в том числе военизированным формированиям «МЧС ДНР», в частности осуществлялся ремонт, техническое обслуживание машин и монтаж оборудования и оборудования. При этом зарегистрированные частные предприятия систематически платили «налоги» в псевдобюджеты террористических организаций. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что от противоправной схемы представители террористических организаций получали финансовые поступления в псевдобюджеты и использовали их в частности для финансирования незаконных военизированных формирований.

Правоохранители задержали организатора противоправной сделки, который постоянно проживал на временно оккупированных территориях, когда он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.