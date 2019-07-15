также в разделеРелигия
В УПЦ на пресс-конференции 17 июля презентуют программу торжеств ко Дню Крещения Руси 31
Молодёжный православный фестиваль УПЦ под Киевом соберет сотни участников 19
В Изюме на Харьковщине прошла третья часть крестного хода с Песчанской иконой Божьей Матери 28
На Закарпатье верующие УПЦ прошли ночным крестным ходом в честь иконы «Скоропослушница» 42
В РПЦ рассказали, что Томос не дает ПЦУ автокефальный статус 23
Вернувшаяся из ПЦУ община Морозовки единогласно проголосовала за единство с УПЦ 28
СМИ: В Украине зафиксировано приостановление перехода религиозных приходов УПЦ в ПЦУ 28
В Виннице верующие УПЦ помолились у захваченного Спасо-Преображенского собора, несмотря на попытки активистов ПЦУ помешать проведению молебна 31
В РПЦ надеются, что «личный контакт» Путина с Зеленским поможет исправить ошибки прошлого 48
На Западной Украине почтили память епископа Тихона (Чижевского) в годовщину его смерти 9
На Одесщине появился новый храм УПЦ в честь первоверховных апостолов Петра и Павла 14
В Полтаве тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Горбаневской иконой Богородицы 20
В Почаевской лавре приняли воспитанников детского дома из Казахстана 16
Митрополит Онуфрий объяснил, чем отличается вера сердца и ума 21
УПЦ: В храме Амфилохия Почаевского на Львовщине замироточила икона Богородицы 17
На Тернопольщине неизвестные осквернили и ограбили отобранный у УПЦ храм 11
Тысячи паломников прибыли на торжества в честь преподобного Амфилохия Почаевского на его родине 37
В Кипрской Церкви заявили, что предоставление Томоса Украине должно было соответствовать правилам и традициям Церкви 38

В городе Арциз Одесской области строят уникальный духовно-культурный центр Украинской Православной Церкви в византийском стиле.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, 14 июля митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил строящийся духовно-культурный центр и совершил на его территории закладку храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радосте».

У входа на территорию комплекса владыку Агафангела встречали многочисленные прихожане во главе с настоятелем храма и строителем духовно-культурного центра – протоиереем Геннадием Мартыновым, который рассказал историю строительства центра.

«На этом месте был в прошлом железнодорожный Дом культуры, и по архитектуре это здание очень напоминало древнюю базилику. Идея о том, чтобы это все соединить и достроить дворик, возникла давно. Так появился здесь дворик в античном стиле, который по ощущениям связан с нейтральным присутствием людей на территории нашего центра – он построен для людей, которые еще не знают Церковь, но могут уже находиться в церковном дворе, не обязательно еще заходя на богослужение», - рассказал протоиерей Геннадий Мартынов.

По его словам, итальянский дворик центра станет местом для встреч с родственниками и друзьями, которые будут проходить в формате чаепитий и бесед.

«Когда мы начали реконструировать само здание бывшего дома культуры, оно начало сыпаться, и мы поняли, что реконструировать не получится – его придется полностью демонтировать. За основу нового здания была выбрана базилика ІV века, развалины которой находятся в древнем городе современной Болгарии. После этого нам пришла идея еще одного внутреннего двора, за основу которого взяли Великую Базилику в Плиске в Болгарии», - отметил настоятель и строитель центра.

Таким образом, уникальный духовно-культурный центр в стиле византийской архитектуры эпохи раннего христианства будет состоять из нескольких внутренних площадок – каскада внутренних дворов.

После чина закладки на территории центра нового храма митрополит Агафангел отметил, что храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радосте» станет в будущем «венцом духовно-культурного центра, сюда будут приезжать паломники, туристы, чтобы посмотреть это красивое место, которое напоминает об истоках нашей христианской культуры».

В строящемся центре Арцизска уже проводят массовые праздничные пасхальные и рождественские гуляния с выступлениями церковных и светских хоров, а в скором времени центр сможет стать одной из главных христианских достопримечательностей Одесской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2562 грн.
10
Теги