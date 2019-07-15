В городе Арциз Одесской области строят уникальный духовно-культурный центр Украинской Православной Церкви в византийском стиле.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, 14 июля митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил строящийся духовно-культурный центр и совершил на его территории закладку храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радосте».

У входа на территорию комплекса владыку Агафангела встречали многочисленные прихожане во главе с настоятелем храма и строителем духовно-культурного центра – протоиереем Геннадием Мартыновым, который рассказал историю строительства центра.

«На этом месте был в прошлом железнодорожный Дом культуры, и по архитектуре это здание очень напоминало древнюю базилику. Идея о том, чтобы это все соединить и достроить дворик, возникла давно. Так появился здесь дворик в античном стиле, который по ощущениям связан с нейтральным присутствием людей на территории нашего центра – он построен для людей, которые еще не знают Церковь, но могут уже находиться в церковном дворе, не обязательно еще заходя на богослужение», - рассказал протоиерей Геннадий Мартынов.

По его словам, итальянский дворик центра станет местом для встреч с родственниками и друзьями, которые будут проходить в формате чаепитий и бесед.

«Когда мы начали реконструировать само здание бывшего дома культуры, оно начало сыпаться, и мы поняли, что реконструировать не получится – его придется полностью демонтировать. За основу нового здания была выбрана базилика ІV века, развалины которой находятся в древнем городе современной Болгарии. После этого нам пришла идея еще одного внутреннего двора, за основу которого взяли Великую Базилику в Плиске в Болгарии», - отметил настоятель и строитель центра.

Таким образом, уникальный духовно-культурный центр в стиле византийской архитектуры эпохи раннего христианства будет состоять из нескольких внутренних площадок – каскада внутренних дворов.

После чина закладки на территории центра нового храма митрополит Агафангел отметил, что храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радосте» станет в будущем «венцом духовно-культурного центра, сюда будут приезжать паломники, туристы, чтобы посмотреть это красивое место, которое напоминает об истоках нашей христианской культуры».

В строящемся центре Арцизска уже проводят массовые праздничные пасхальные и рождественские гуляния с выступлениями церковных и светских хоров, а в скором времени центр сможет стать одной из главных христианских достопримечательностей Одесской области.