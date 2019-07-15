В Индийском океане на борту иностранного судна обнаружен мертвым украинский моряк.



Как сообщили в благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» (Одесса), мужчины обнаружены мертвыми в конце прошлой недели на борту танкера GAS AEGEAN (флаг Либерия), передает УНИАН.

В это время судно находилось в Индийском океане, у северо-запада полуострова Индостан. «Экипаж обнаружил без признаков жизни одновременно двух моряков. Один из погибших — 34-летний второй механик из Измаила (Одесская область), еще один — 39-летний моряк из России», - сообщили в организации.

Как отмечается, судно, направлявшееся из Франции в Восточную Индию, после ЧП сменило курс и зашло в один из портов Шри-Ланки. Тела моряков отправили на экспертизу.

В «Ассоль» добавили, что по неподтвержденным пока данным, накануне гибели мужчины пили спирт, который ранее взяли в госпитале. Причины трагедии предстоит установить следствию.