также в разделеОбщество
От 300 гривен за участие: регионал Остапчук не жалеет денег на проплаченные митинги 13
В МИД РФ заявили о переговорах по обмену военнопленных моряков 18
МВФ: За 30 лет в Украине на треть сократится число работающих 15
Иванющенко вернули в розыск 10
Жителям Донбасса пообещали компенсации за разрушенное боевиками жилье 18
Аваков: Украина требует от Италии решить проблемы с приговором Маркиву 22
Суд снял арест с имущества Коломойского 44
Суд разрешил Аллерову выезжать за границу 15
В ФСБ сообщают о задержании украинцев на админгранице с Крымом 43
Представители бизнеса обвиняют налоговую милицию Днепропетровщины в давлении и информационных атаках 30
На Ривненщине к авто кандидата в нардепы прикрепил гранату 22
ГПУ: Сегодня Вышинский может выйти на свободу 363
Москалькова прибыла в Киев 32
Патриарх Варфоломей заверил, что ПЦУ является самостоятельной церковью 52
ОБСЕ: Боевики усилили обстрелы Донецкой области, на Луганщине стало спокойнее 18
Адвокат Маркива: Решение по апелляции могут принять весной 2020 года 21
День рождения Сенцова: в Украине и за рубежом проходят акции 29
В Харькове протестовали против восстановленного бюста Жукова 51

В Индийском океане на борту иностранного судна обнаружен мертвым украинский моряк.

Как сообщили в благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» (Одесса), мужчины обнаружены мертвыми в конце прошлой недели на борту танкера GAS AEGEAN (флаг Либерия), передает УНИАН.

В это время судно находилось в Индийском океане, у северо-запада полуострова Индостан. «Экипаж обнаружил без признаков жизни одновременно двух моряков. Один из погибших — 34-летний второй механик из Измаила (Одесская область), еще один — 39-летний моряк из России», - сообщили в организации.

Как отмечается, судно, направлявшееся из Франции в Восточную Индию, после ЧП сменило курс и зашло в один из портов Шри-Ланки. Тела моряков отправили на экспертизу.

В «Ассоль» добавили, что по неподтвержденным пока данным, накануне гибели мужчины пили спирт, который ранее взяли в госпитале. Причины трагедии предстоит установить следствию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5053 грн.
9
Теги