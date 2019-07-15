Молодёжный православный фестиваль Украинской Православной Церкви под Киевом соберет сотни участников.

Фото: УПЦ

Программа ІI Молодёжного православного фестиваля «ORTHOFEST», который пройдёт 22–27 июля под Киевом, уже доступна в Сети, а желающие принять в нем участие ещё могут зарегистрироваться, сообщает «Фома в Украине».

Палаточный городок, в котором будут жить участники фестиваля, разместится у села Пятихатка (Киевская область).

Организаторы рассчитывают на 400 участников от 15-ти до 28 лет.

В программе — различные мастер-классы и воркшопы, творческие вечера. В одну из ночей будет отслужена Божественная литургия. Завершится фестиваль участием в крестном ходе по случаю Дня Крещения Руси в Киеве, после которого молодёжь благословит Блаженнейший Митрополит Онуфрий.