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Молодёжный православный фестиваль Украинской Православной Церкви под Киевом соберет сотни участников.

Фото: УПЦ

Программа ІI Молодёжного православного фестиваля «ORTHOFEST», который пройдёт 22–27 июля под Киевом, уже доступна в Сети, а желающие принять в нем участие ещё могут зарегистрироваться, сообщает «Фома в Украине». 

Палаточный городок, в котором будут жить участники фестиваля, разместится у села  Пятихатка (Киевская область).

Организаторы рассчитывают на 400 участников от 15-ти до 28 лет.

В программе — различные мастер-классы и воркшопы, творческие вечера. В одну из ночей будет отслужена Божественная литургия. Завершится фестиваль участием в крестном ходе по случаю Дня Крещения Руси в Киеве, после которого молодёжь благословит Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
ForUm

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