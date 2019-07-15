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На Закарпатье верующие Украинской Православной Церкви прошли 12-часовым крестным ходом в честь иконы «Скоропослушница».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, 12 часов пути с постоянной молитвой на устах верующих преодолели  в ночь с 12 на 13 июля, совершив традиционный крестный ход по случаю ежегодного чествования дня перенесения иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Закарпатье.

«Крестный ход из Ужгорода в Свято-Успенский женский монастырь села Домбоки Мукачевского района стал не просто пешей прогулкой, а маленьким смиренным подвигом ради спасения собственных бессмертных душ», - рассказали в Мукачевской епархии.

Крестный ход стартовал в пятницу вечером после молебна за благословенное начало крестного хода в кафедральном Свято-Крестовоздвиженском соборе Ужгорода.

«С непрестанной молитвой на устах верующие преодолевали километр за километром, духовно подбадриваемые во время остановок, в том числе в храмах святого Рождества Богородицы (микрорайон Дравцы) и в честь пророка Ильи (Баранинцы). Горячий чай и вкусные пирожки обеспечила братия Свято-Воскресенского мужского монастыря Ужгорода», - сказано в сообщении.

Во время крестного хода верующие и священники УПЦ молились  за мир в государстве и защиту от бедствия родного Закарпатского края. При остановках на молитву также были совершены панихиды об упокоении погибших.

Около восьми утра верующие достигли цели пешего паломничества – Домбокской женской обители и ее святыни - иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница».

На протяжении всего пути крестный ход сопровождали автомобили Национальной патрульной полиции.
ForUm

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