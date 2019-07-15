Собственники жилых домов или квартир, которые были разрушены вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины, смогут получить от государства денежную компенсацию, сообщает пресс-служба Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.



Сумма возмещения пострадавшим будет определяться по показателям стоимости сооружения жилья в соответствующих областях Украины, при этом ее размер не будет превышать 300 тыс. гривен.

Согласно одобренному механизму, органы местного самоуправления будут проводить обследование такого жилья и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам. Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных военно-гражданских администрациях, которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации. Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должны быть разработаны Министерством по оккупированным территориям.

В министерстве добавили, что средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.



