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В Изюме на Харьковщине прошла третья часть крестного хода Украинской Православной Церкви с Песчанской иконой Божьей Матери.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Изюмской епархии, 14 июля в Изюме состоялась заключительная часть крестного хода с чудотворной Песчанской иконой Божией Матери о мире и благосостоянии в Украине. 

Из Крестовоздвиженского храма молитвенное шествие, которое возглавил митрополит Изюмский и Купянский Елисей, прошло в Вознесенский кафедральный собор. 

По прибытии в кафедральный собор митрополит Елисей обратился к верующим с пастырским словом, в котором поблагодарил участников крестного хода за совместную молитву во имя мира, любви и благоденствия в нашей стране.
После окончания проповеди митрополит Елисей помазал всех святым елеем. Для участников крестного хода были организованы ужин и отдых.
ForUm

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