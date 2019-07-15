На Закарпатье полиция разоблачила группу лиц в организации схемы подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины, была задокументирована группа лиц, которая через подчиненных должностных и доверенных лиц организовала «схему» скупки избирательных голосов за одного из кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Во время процессуальных мероприятий сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции и Главного следственного управления Нацполиции установили, что указанные лица сначала формируют списки граждан, которые за денежное вознаграждение согласились отдать свой «голос» за определенного кандидата.

В дальнейшем один экземпляр сформированных списков передается так называемым кураторам, а один - остается непосредственно у тех, кто занимается денежной агитацией избирателей. За голосование в день выборов за определенного кандидата в народные депутаты гражданам обещали заплатить 1000-1500 гривен. Чтобы избиратель после своего волеизъявления смог получить вознаграждение, ему необходимо будет сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования с отметкой о голосовании за нужного депутата и передать фото куратору.

Сейчас правоохранители проводят санкционированные обыски по месту жительства лиц, причастных к организации сети подкупа избирателей.