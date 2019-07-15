В Украинской Православной Церкви почтили память епископа Тихона (Чижевского) в годовщину его смерти.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, 13 июля, в канун годовщины смерти епископа Тихона, в кафедральном соборе Рождества Христова Ивано-Франковска состоялось заупокойное богослужение.

Божественную литургию возглавил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий. После Литургии была совершена панихида по покойному епископу Тихону.

Похоронен владыка Тихон на братском кладбище мужского монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы города Черновцы. Здесь 14 июля после Божественной литургии наместник монастыря с духовенством отслужили панихиду на могиле почившего архипастыря, передает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии.

Управляющий Ивано-Франковской епархией епископ Тихон (в миру Степан Васильевич Чижевский) отошел к Господу 14 июля 2018 года после продолжительной болезни во время пребывания в Греции. Почивший владыка отдал служению Православной Церкви 45 лет своей жизни.