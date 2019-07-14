В Сумской области на поле упал вертолет, его пилот погиб на месте.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«14 июля в 15 час. 29 мин. в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Яблочное Великописаривского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета Ми-2», — говорится в сообщении.
Вследствие авиационной катастрофы погиб пилот. Причины падения вертолета выясняются.
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