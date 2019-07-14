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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран продолжит экспортировать нефть «при любых обстоятельствах».

Об этом он сообщил главе МИД Великобритании Джереми Ханту во время телефонного разговора, передает Mehr.

Во время беседы Зариф призвал британское правительство немедленно освободить задержанный в Гибралтаре иранский нефтяной танкер Grace 1.

«Он призвал британское правительство немедленно принять необходимые меры, чтобы положить конец незаконному захвату иранского танкера», — говорится в сообщении.

Министр также указал, что нефтяные санкции США, на основании которых был задержан танкер, незаконны.

В свою очередь Джереми Хант по итогам разговора с Зарифом сообщил, что Британия будет способствовать освобождению танкера, если получит гарантию того, что он не направится в Сирию.

«Министр иностранных дел Зариф сказал, что Иран хочет решить проблему и не стремится к эскалации», — написал он в Twitter.

Напомним, что британские морские пехотинцы помогли властям Гибралтара задержать иранский танкер, который, по мнению американских властей, занимался доставкой нефти в Сирию в обход секторальных санкций ЕС и США.
ForUm

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