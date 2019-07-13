По состоянию на 14:00 в субботу в аэропорту «Киев» (Жуляны) возобновлена работа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«14:00 аэропорт «Киев» возобновил работу», - говорится в сообщении.

Так, ранее сообщалось, что пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на территории аэропорта.

К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, однако аэропорт остановил работу. По состоянию на утро осуществлялись мероприятия по эвакуации самолета со взлетно-посадочной полосы.