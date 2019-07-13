В международном аэропорту Киев самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Воздушное судно Boeing 737−300 с бортовым номером EW 336PA, рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшее рейс по маршруту Минск-Киев, при посадке на ВПП выкатилось за ее пределы.

В результате никто из 139 пассажиров и пяти членов экипажа, находившихся на борту самолета, не пострадал.

Пассажиров эвакуировали из самолёта и доставили в терминал А.

В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации самолета с ВПП.