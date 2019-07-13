В международном аэропорту Киев самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Воздушное судно Boeing 737−300 с бортовым номером EW 336PA, рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшее рейс по маршруту Минск-Киев, при посадке на ВПП выкатилось за ее пределы.
В результате никто из 139 пассажиров и пяти членов экипажа, находившихся на борту самолета, не пострадал.
Минск-Киев. Самолет Belavia в Жулянах выкатился со взлетно-пасадочной полосы в поле. Пилот успел затормозить чтобы не въехать в ограждения. Но фонари на поле все-таки немного помяли. Привет, Киев. UPD: ребята, хоть здесь пожалуйста не превращайтесь комментаторов онлайнера. Я знаю, вы самые умные. Все мы только можем догадываться о причинах и думаю, их много как со стороны пилота, так и погодных условий. Белавиа и Жуляны будут выяснять. Я не эсперт, а просто пассажир. Давайте как-то более уважительно.
Пассажиров эвакуировали из самолёта и доставили в терминал А.
В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации самолета с ВПП.
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