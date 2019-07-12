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Управление туризма и промоций КГГА совместно с туристическими операторами Киева разработали и представили новый туристический маршрут «Локациями съемок мини-сериала «Чернобыль» в Киеве». Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Мини-сериал приобрел огромную популярность и вызвал настоящий фурор среди телезрителей во всем мире. Благодаря заинтересованности мини-сериалом и Чернобыльской зоной отчуждения в целом, уже сейчас наблюдается туристический бум.  

В туристический маршрут включены киевские локации, показанные в мини-сериале, в частности, улицы Крещатик и Богдана Хмельницкого, а также Национальный музей «Чернобыль» и Арка дружбы народов. Сама экскурсия рассчитана примерно на 4 часа.

«Благодаря реквизиту происходит полное погружение в атмосферу времен после аварии на ЧАЭС. Например, перед стартом экскурсии автобус обрабатывается «специальным раствором» для очистки от радиационной пыли. Надеемся, что маршрут станет одним из самых посещаемых в Киеве», - заявил начальник Управления туризма и промоций Антон Тараненко.

Уже со следующего понедельника можно будет заказать тур на сайте visitkyiv.travel, унекоторых туристических операторов и сертифицированных в данной программе гидов, которые разрабатывали туристический маршрут.
ForUm

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