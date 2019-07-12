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В 2018 году уровень теневой экономики составил 30% от официального ВВП, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом. Об этом говорится в отчете «Основные тенденции теневой экономики в Украине», который ежеквартально публикует Минэкономразвития.

Сравнивая аналогичные показатели предыдущих лет, следует отметить, что это самый низкий уровень, начиная с 2009 года.

«Такой уровень детенизации экономики можно рассматривать как один из критериев оценки эффективности внедряемых реформ и восприятия их обществом», - отметили в ведомстве.

Более подробно о тенденциях теневой экономики, меры по детенизации и улучшения бизнес-климата в Украине в отчете по ссылке http://bit.ly/2LOyXY8.
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