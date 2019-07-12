Около 80% столичных многоэтажек нуждаются в ремонте. Ориентировочная стоимость обновлением старых домов – 10 миллиардов гривен, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время круглого стола «Спасение старого жилого фонда».

«В Киеве – около 80 процентов многоэтажек нуждаются в ремонте. Не в точечном или частичном, а комплексном капитальном ремонте. Ориентировочная сумма необходимых средств – 10 миллиардов гривен. Это колоссальные средства для городского бюджета», - отметил Кличко.

По его словам, новое профильное законодательство, в частности Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» и другие определяют: владельцами многоквартирных домов являются граждане и именно они ответственны за свою недвижимость, комфорт и безопасность в них.

«Но давайте честно ответим: готовы ли люди к такой ответственности? Особенно на фоне отсутствия надлежащей информационной кампании, отсутствия переходного периода, как это было в некоторых странах Европы. Людей, по сути, оставили один на один с проблемой старых неремонтируемых 30-40 лет «хрущевок» или «сталинок». А ремонт дома – это не только краска для стен в подъезде. Это – обновление инженерных сетей, замена лифтов, мероприятия по энергосбережению, другое», - подчеркнул мэр столицы.

Кличко заявил, что Киев имеет наиболее масштабные в Украине программы ремонта и термомодернизации домов. Почти полтысячи многоэтажек уже приняли участие в программе «70/30».

«Но этих объемов недостаточно на фоне стремительного «старения» зданий. Именно поэтому, я убежден, на уровне государства нужно выработать эффективный механизм реновации жилого фонда. Участниками которого стали бы правительственные структуры, муниципалитеты и домовые общины, которым мы должны предоставить возможности сохранить и восстановить свое жилье», - отметил Кличко.