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Настоящий христианин не может поддерживать кандидатов и политические силы, которые пренебрегают Божьими заповедями и евангельской наукой.

Фото: УПЦ

Об этом напомнил митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Украинской Православной Церкви Владимир в своем Обращении к верующим в связи с предстоящими выборами в Украине, сообщает Центр информации УПЦ.

«Прежде всего, призываю вас исполнить свой гражданский долг перед Отечеством и принять участие в выборах. Всем нам нужно самостоятельно определиться со своими индивидуальными симпатиями и отдать голос за будущих парламентариев, ведь выборы народных депутатов Украины - это способ формирования единого законодательного органа - Верховной Рады Украины», - призвал архиерей православных украинцев.

Он отметил, что при выборе кандидата верующие должны руководствоваться его отношением к Церкви.

«Выбирая ту или иную политическую силу, того или иного кандидата, нам следует не только прислушиваться к политическим лозунгам, которые громко звучат в политической рекламе, но, прежде всего как верные чада канонической Украинской Православной Церкви обязаны основывать свой выбор на том, как относятся претенденты на власть к нашей Матери-Церкви», - говорится в Обращении.

Митрополит Владимир также призвал православных в эти дни «искать тех, кто пытается реализовать в жизни волю Божию» и усилить молитвы за будущее Украины.
Как сообщалось, внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля.
ForUm

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