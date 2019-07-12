Государственное бюро расследований не проводило 11 июля никаких следственных действий в Офисе президента Украины. Сообщение, которое опиралось на «анонимный источник» и было вчера распространенное рядом СМИ, не соответствует действительности, сообщили ForUm’ув пресс-службе бюро.

«Такое сообщение имело целью дискредитацию не только ГБР, но и Украины. Ведь это, в первую очередь, удар по государству, если в информационном пространстве правоохранительный орган, который расследует действия топ-чиновников, военные преступления, связывают с российскими спецслужбами», - заявили в ГБР.

В Бюро призвали СМИ проверять информацию и заявили, что всегда готовы предоставить разъяснение, если это не мешает досудебному расследованию.