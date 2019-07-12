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В селе Дибровка Сторожинецкого района Черновицкой области митрополит Мелетий (Егоренко) освятил престол в храме в честь святого пророка Илии.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, 9 июля митрополит Мелетий совершил в храме первую Божественную литургию.

Также в этот день в храме прошла очередная исповедь духовенства Сторожинецкого благочиния.
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