В селе Дибровка Сторожинецкого района Черновицкой области митрополит Мелетий (Егоренко) освятил престол в храме в честь святого пророка Илии.
Фото: Черновицко-Буковинская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, 9 июля митрополит Мелетий совершил в храме первую Божественную литургию.
Также в этот день в храме прошла очередная исповедь духовенства Сторожинецкого благочиния.
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