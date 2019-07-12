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Федеральное правительство Германии выделило 760 тыс. евро на реабилитацию пострадавших от военных действий на Донбассе, сообщила пресс-служба немецкого посольства в Украине.

«Федеральное правительство Германии предоставляет Мальтийской службе помощи в Мире дополнительные 760 тыс. евро для продолжения проекта, который эта служба осуществляет в Украине – «Вклад в психосоциальную стабилизацию пострадавших в конфликте в Украине», - говорится в сообщении.

Ранее Федеральное правительство уже предоставио Мальтийской службе 2 миллиона евро для гуманитарных мер помощи, направленной перемещенным лицам и пострадавшим от конфликта в Украине.
ForUm

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