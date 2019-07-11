Ко дню Крещения Руси и памяти святого благоверного князя Владимира в Киеве 27-28 июля состоятся торжественные богослужения на Владимирской горке и крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых.

Фото: УНИАН

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ, 27 июля на Владимирской горке пройдет торжественный молебен, который возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Молебен на Владимирской горке начнется в 13.00. По завершении молебна состоится торжественный Великий крестный ход от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру.

28 июля в 9.00 состоится торжественная Божественная литургия на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. Литургию возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении сонма архиереев.

Те, кто не сможет в это время присутствовать на торжествах, могут посмотреть прямую трансляцию на телеканале «Интер». 27 июля прямая трансляция на «Интере» начнется в 13.00.

Также 27 июля телеканал «Интер» покажет в 11.00 документальный проект «Киево-Печерская Лавра. Фотография тысячелетия », а в 12.15 - эксклюзивное интервью Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.