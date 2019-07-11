Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля встретился с представителями НАК «Нафтогаз» и Министерства энергетики и угольной промышленности, чтобы обсудить ситуацию на энергетическом рынке страны и возможности для снижения цены на газ для населения. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус отметил, что на энергетических рынках Украины существует проблема монополизации, что не позволяет потребителям и украинской экономике пользоваться конкурентной ценой на соответствующие ресурсы. Но есть случаи, когда потребители выигрывают от тенденций конкурентных рынков. В качестве примера он привел недавнюю ситуацию с нефтепродуктами: «Мы провели мониторинг цен и увидели, что оптовые цены существенно снизились, а АЗС не отреагировали. Мы обратили на это внимание, АЗС прислушались и снизили цену примерно на 1 грн. То есть 7 млн ​​автомобилистов получили снижение стоимости, и это экономия около 1 млрд грн в месяц на нефтепродуктах».

В то же время актуальным вопросом для потребителей остается цена на газ и электроэнергию. По словам Геруса, за последние месяцы произошло снижение цены на газ и предпосылки для дальнейшего удешевления уже в июле, а суммарное уменьшение цены газа за май-июль составит около 21%.

Присутствовавший на встрече руководитель интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов сообщил, что сейчас на европейском газовом рынке увеличился объем газа за счет предложения российского и американского сжиженного топлива, что способствует снижению оптовых цен. И, соответственно, Украина увеличила закупку этого энергоресурса, который закачивает в подземные хранилища, - уже есть 14,2 млрд куб. м, а к началу отопительного сезона планируется выйти на 19-20 млрд куб. м. «В июле мы снизим цену для населения на 10,4%», - сообщил он и подписал соответствующее распоряжение.

Фаворов также отметил, что снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке.

Напомним, ранее пресс-служба Кабмина заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» обязан в июле снизить цену газа для населения еще на 650 грн за тысячу кубических метров.