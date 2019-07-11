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НАК «Нафтогаз Украины» обязан в июле снизить цену газа для населения еще на 650 грн за тысячу кубических метров, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Согласно правительственному постановлению № 293, с июня Нафтогаз обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:

1. Минэкономразвития – средняя таможенная стоимость импортируемого газа 5161 грн за тысячу кубических метров без НДС.

2. Украинская энергетическая биржа – газ на июль продался по цене 4905 грн за тысячу кубических метров без НДС.

3. Нафтогаз - газ для промышленности по предоплате, установленной на июль, 5017 грн за тысячу кубических метров без НДС.

4. Или по цене ПСО, согласно постановлению КМУ №867, которая на июль рассчитана как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС.

Самой низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне 5554 грн.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление №293 и обязал Нафтогаз с июня продавать для населения газ дешевле. Это решение делает невозможным спекуляции «Нафтогаза» с ценами на газ, заявили в правительстве.
ForUm

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весна/лето
1233 грн.
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