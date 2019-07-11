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Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Израиль, заключенное 21 января 2019 в Иерусалиме, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Оно вступает в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга, что их внутренние юридические процедуры , необходимые для вступления в силу соглашения, выполнены, с заявлением следующего содержания: «Действие настоящего соглашения не распространяется на временно оккупированные в результате вооруженной агрессии Российской Федерации территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также Донецкой и Луганской областей до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановлении в указанных территориях Украины конституционного строя».
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