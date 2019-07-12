Беларусь уведомила российскую сторону в том, что с 1 августа собирается повысить тарифы на транспортировку нефти на 21,7% для возмещения своих убытков после форс-мажора на трубопроводе «Дружба».

«Гомельтранснефть Дружба» 1 июля направила «Транснефти» соответствующее письмо, сообщает Интерфакс.

Белорусская компания заявила, что из-за поставок загрязненной российской нефти по «Дружбе» она недополучила более 1,5 млрд рублей или $23,7 млн. Эти цифры включают потери из-за реверса некондиционной нефти.

«Таким образом, во втором квартале 2019 года для ОАО «Гомельтранснефть Дружба» наступили непредвиденные и неконтролируемые обстоятельства, связанные со значительным отклонением от заявленных ранее ПАО «Транснефть» объемов транспортировки нефти по белорусскому участку, которые оказали существенное влияние на показатели производственно-финансовой деятельности»Гомельтранснефть Дружба» в текущем году», - говорится в письме.

Это, в свою очередь, не позволит «Гомельтранснефти» покрыть расходы, связанные с обслуживанием магистрального нефтепровода, а также реализовать программу технического перевооружения в 2019 году.

Беларусь заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля. 24 апреля был остановлен транзит в Европу. Кондиционная нефть начала поступать в страну 4 мая. «Гомельтранснефть Дружба» 28 июня сообщила о полной очистке южной ветки «Дружбы» от некондиционной нефти, перекачав в Россию почти 700 тысяч тонн.

Беларусь планирует полностью очистить свою нефтепроводную систему от грязной нефти к середине августа.

Вопрос о компенсациях со стороны Москвы пока обсуждается.