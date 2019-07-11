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10 июля консульская служба МИД во взаимодействии с Посольством Украины в Иране завершили мероприятия по урегулированию ситуации с известным украинским блогером Артемием Суриным, которая сложилась на территории Ирана.

Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.

«Выражаем благодарность иранской стороне за сотрудничество в ходе решения этого вопроса. Указанная ситуация, как и другие чрезвычайные случаи, в которые попадают граждане Украины, находятся под личным контролем Президента Украины. Отмечаем эффективную и слаженную работу Посольства Украины в Иране», - отмечается в сообщении.

По данным СМИ, Сурин был задержан иранскими правоохранителями 8 июля, заключен под стражу, прошел допросы. 10 июля при содействии украинских дипломатов он был освобожден и вывезен на территорию Азербайджана на авто с дипломатическими номерами, откуда уже отправился домой, в Украину.

Сурин начал свое кругосветное путешествие в октябре минувшего года, он намеревался побывать в 40 странах на всех континентах и пересечь три океана без авиаперелетов.
ForUm

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