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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств до 12 из нынешних 19 с целью оптимизации работы всего правительства. Об этом он сказал в эфире телеканала «Р-1» (Харьков), сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами, - сказал Гройсман. - У меня есть четкое представление, какой должно быть взаимодействие (министерств). Рост количества министерств – это потеря качества их работы».
ForUm

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