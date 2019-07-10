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В итальянском городе Пескара выпал аномальный град размером с яйцо, травмировав 18 человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на ANSA.

18 человек с ранами, нанесенными огромными градинами, попали в больничное отделение неотложной помощи. В больнице оказалась и беременная женщина с ранениями лица и головы.

Сообщается, что пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.

В одной из больниц из-за непогоды сложилась критическая ситуация, так как водой залило первый этаж, поэтому все операционные были вынуждены прекратить работу.

Также водой залило парковочную площадку с около двумя десятками автомобилей сотрудников больницы. Сообщается, что уровень воды на площадке сейчас составляет 2 метра.

Кроме того, град нанес серьезный ущерб и самому городу: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.
ForUm

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