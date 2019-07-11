Бывшего начальника Закарпатской таможни ГФС подозревают в растрате почти 13 млн гривен.

Об этом заявил руководитель Управления защиты экономики в области Андрей Иванкив, сообщает пресс-служба МВД.

Оперативники разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств при реконструкции таможенного поста «Ужгород» и непосредственно лиц, причастных к преступлению.

Преступную схему организовал бывший руководитель Закарпатской таможни ГФС Украины (сейчас занимает должность заместителя начальника таможни ГФС в Херсонской области, АРК и Севастополе) и руководитель коммерческой структуры вместе со своим отцом.

Следствием установлено, что на счета общества безосновательно было перечислено 30% от общей стоимости реконструкции как предоплата за работы. Общая стоимость выполнения работ по указанному объекту составляет 47 млн гривен. Общество в качестве предоплаты получило на свои счета более 12,7 миллиона гривен, в то время как исполнитель работ грубо нарушил календарный график выполнения работ, даже не была начата подготовка к их началу. Подозреваемый, зная, что на таможенном терминале выполнены только демонтажные работы, подписал и заверил печатью акты выполненных работ.

Бывший глава Закарпатской таможни лично давал указание о пересчете средств предприятию, которое даже не начало реконструкцию таможенного поста «Ужгород». После поступления средств руководитель общества вместе со своим отцом через фирмы с признаками фиктивности конвертировали их в наличные.

По словам Иванкива, во время досудебного расследования было собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении уже бывшему начальнику Закарпатской таможни, также работавшего в должности заместителя председателя Закарпатской ОГА.

10 июля экс-начальнику Закарпатской таможни ГФС вручено извещение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.