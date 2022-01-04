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Закарпатские таможенники в зоне таможенного поста «Тиса» обнаружили в рейсовом автобусе старинное оружие, которое пытались ввезти в Украину в обход декларирования и без разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

Нарушитель таможенного законодательства – 27-летний житель Тернопольщины, возвращаясь из Италии домой, во время прохождения таможенных процедур «забыл» задекларировать старинное произведение военного искусства – шпагу. Ее обнаружили инспекторы-оперативники управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Закарпатской таможни во время проверки салона автобуса, который осуществлял международные перевозки. Раритет, упакованный в черную полиэтиленовую пленку с надписью, лежал на верхней полке среди личных вещей других пассажиров.

 Интересно, что перед прохождением таможенного контроля в «красном коридоре» этот пассажир сознательно указал в декларации исключительно паспортные данные и отсутствие каких-либо товаров, перемещение которых ограничено или запрещено без разрешительных документов.

В объяснении наш соотечественник отметил, что перевозил саблю по просьбе малознакомого лица из Рима в Украину. Согласно действующему законодательству для перевозки через границу любого оружия необходимы разрешительные документы соответствующих органов, в том числе с экспертной оценкой. В данном случае у пассажира не было при себе никаких разрешительных документов на старинную шпагу.

Следовательно, в отношении украинца составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса. Кроме того, таможня направила сообщения в правоохранительное ведомство по признакам статьи 263 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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