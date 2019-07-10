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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы». Об этом он заявил во время посещения Чернобыля 10 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Указ станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим «зеленый коридор» для туристов и уберем предпосылки для коррупции», - отметил Президент.

Документ предусматривает, в частности, разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

Кроме того, согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в частности водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют. Также будут отменены необоснованные ограничения и запреты, например по видеосъемке. Благодаря взаимодействию мобильных операторов в Чернобыльской зоне улучшится связь. Также Украина будет популяризировать туристический Чернобыль на международных мероприятиях, в которых будет участвовать.

«Мы должны дать этой территории Украины новую жизнь. До сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль – это уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий «город-призрак». Мы должны показать это место миру: ученым, экологам, историкам, туристам», - подчеркнул Глава государства.

В то же время указ обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещение Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет, а имеющиеся электронные билеты будут синхронизированы. В случае существования оснований для отказа в визите человек будет узнавать об этом накануне, а не на КПП.

«К сожалению, до сих пор Зона отчуждения является еще и символом коррупции в Украине. Это – взятки, которые силовики собирают с туристов, и нелегальный вывоз металлолома, и использование природных ресурсов. Все это очень скоро прекратим. Давайте наконец перестанем отпугивать туристов и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины. Без коррупции. Без лишних запретов», - призвал Зеленский.

Кроме того, Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.
ForUm

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