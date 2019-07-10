Национальный банк отменил все ограничения на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата, как это было предусмотрено дорожной картой по валютной либерализации.

Как сообщает пресс-служба регулятора, с 10 июля 2019 бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро на месяц для одного юридического лица.

«Очередное валютное послабления не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. В первом полугодии бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму 1,27 млрд долл. США, из которых 1,07 млрд долл. – за счет купленной валюты. Такие объемы перечисления и покупки валюты является на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - заявили в НБУ.

Репатриация дивидендов в целом не оказывает существенного влияния на рынок, ведь покупка валюты на эти цели составляет около 4% от общего спроса клиентов банков на иностранную валюту.

Отмена лимита на репатриацию дивидендов является третьим существенным валютным ослаблением за последние три недели. Ранее Нацбанк отменил требование обязательной продажи валютной выручки и лимит на финансирование представительств украинского бизнеса за рубежом.

Всего с начала года НБУ отменил уже более 30 ограничений на валютном рынке. «Валютная либерализация будет продолжаться в соответствии с темпами улучшения макроэкономической ситуации. Ее конечная цель - свободное движение капитала», - отметили в Нацбанке.

Указанные изменения по репатриации дивидендов утверждены Постановлением Правления Национального банка № 91 от 9 июля 2019 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины». Оно вступает в силу 10 июля.