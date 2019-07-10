Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О дополнительных мерах по рациональному использованию лесных ресурсов и совершенствованию системы управления лесной отраслью», направленный на борьбу с незаконным оборотом древесины. Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Гончарук, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По его словам, около 30% древесины находится в теневом обороте и ежегодно государство получает до 2 млрд грн убытков. Объем незаконной вырубки только в прошлом году достиг в Украине 17,7 тыс. кубических метров.

Зам руководителя Офиса Президента отметил, что после вырубки любая древесина должна чипироваться. В противном случае она считается нелегальной и изымается.

«У нас есть часть лесхозы, которая работает вне этой системы. Например, когда ловишь лесовоз на дороге, появится человек, который скажет, что его случай - это исключение, и это дает возможность откупиться», - сказал Гончарук.

По его словам, государственные предприятия, входящие в сферу управления Министерства обороны Украины, до сих пор выделены из процесса электронного учета древесины. Сейчас их 15. Указом предусмотрено, что к 1 ноября 2019 на этих предприятиях должен быть введен централизованный электронный учет древесины.

«Предлагаем установить уголовную и административную ответственность за оборот древесины без внесения сведений в Единую государственную систему электронного учета древесины. Указ содержит соответствующее поручение правительству», - сказал Гончарук.

Кроме того, указ предусматривает соответствующее поручение по активизации использования системы электронного учета древесины лесопользователями коммунальной формы собственности.

«Существование таких коммунальных лесхозов создает проблему, приводит к неэффективности государственной системы. В указе Президента есть поручение органам на местах (ОГА, РГА) провести разъяснительную работу с органами местного самоуправления и объяснить им, что отсутствие такой системы создает возможность для существования «серого» рынка древесины», - заявил он.