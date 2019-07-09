Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дел по приобретению государственным концерном «Укроборонпром» и компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited совместного контроля над ПАО «Мотор Сич».

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

«В Комитете начато рассмотрение дел о концентрации в виде приобретения компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited (г. Род-Таун, Британские Виргинские Острова) и государством Украина в лице ГК «Укроборонпром» совместного контроля над ПАО «Мотор Сич» (г. Запорожье, Украина )», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, речь идет о трех соглашениях: приобретение компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited акций компании Granum Corporation (г. Панама, Республика Панама), акций компании Likatron Enterprises Limited (г. Ларнака, Кипр) и акций компании Reckoner Investment Holdings Limited (г. Никосия, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в их высших органах управления.

«Указанные дела открыты с целью проведения углубленного исследования влияния концентрации на рынки авиационных двигателей для самолетов и вертолетов и комплектующих к ним, технического обслуживания и ремонта авиационных двигателей и промышленных газотурбинных приводов.