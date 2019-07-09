Российские пранкеры Владимир Кузенцов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), опубликовали видео розыгрыша македонского премьер-министра Зорана Заева от имени пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Европейская правда.

На YouTube-канале пранкеров сообщается, что в целом состоялось три телефонных разговора до публикации этих пранков – в конце августа 2018 года, в январе 2019 года и 20 апреля 2019 года. Заев общался с пранкерами о внешней политике - о российской агрессии, отношениях между Сербией и Косово, опасном влиянии России на Балканах, а также отношениях с ЕС и НАТО.

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В разговоре «Порошенко» говорит Заеву, что у него есть шоколадный бизнес в Украине, и он хотел бы расширить его в Македонии – например, построить шоколадную фабрику. На что македонский премьер отвечает: «Пожалуйста, приезжайте ко мне, не обязательно с официальным визитом, даже в частном порядке».

В одном из разговоров «Порошенко» говорит, что украинские ученые «установили», якобы украинцы – это древние шумеры, а территория Украины в один период подчинялась Александрии.

В ответ македонский премьер сказал, что «читал об этом». «Порошенко» добавил, что Винница, откуда он родом, была основана Александром Македонским. «Дело в том, что ему нравилось вино оттуда», - сказал пранкер.

«Порошенко» также убеждал, что украинские ученые установили его родственные связи с Македонским. «Поэтому теперь я могу называться Питер Македонский», - заявил он.

«Но это лишь короткая история. Дело в том, что я хочу переименовать свой город в Восточную Македонию», - добавил «Порошенко», на что македонский премьер ответил: «Это интересно в том числе потому, что это связано с историей. Не вижу причин, чтобы кто-то был против».