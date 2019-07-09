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Православные Буковины просят власти Черновцов прислушаться к пожеланиям верующих и проводить массовые гуляния в городе по окончании Петрова поста.

Фото: promin.cv.ua

Как сообщает Центр информации Украинской православной Церкви, об этом идет речь в обращении верующих Черновицко-Буковинский епархии УПЦ к мэру Черновцов Алексею Каспруку.

«Консистория Черновицко-Буковинский епархии Украинской Православной Церкви с уважением просит Вас учесть потребности православных христиан, которые к празднику святых первоверховных апостолов Петра и Павла постятся. Для христиан, которые в нашей многорелигиозной области количественно преобладают, празднования и веселье в период поста является грехом», - сказано в обращении.

Верующие отмечают, что для христиан проведение массовых гуляний в городе – «Петровской ярмарки» – были бы уместны после завершения поста.

«С уважением просим Вас в следующие годы учесть пожелания православных жителей Черновицкой области и планировать проведение Петровской ярмарки после праздника святых апостолов Петра и Павла. Изменение даты проведения мероприятия не должно существенно повлиять на качество организации мероприятия», - обратились православные Буковины к черновицким властям.

Традиционный городской праздник «Петровская ярмарка» состоялся в Черновцах 6-7 июля. В его программе: выставки-продажи товаров широкого потребления, развлекательные и культурные мероприятия, среди которых байк-шоу, концерты и фестивали музыкальных коллективов.

Петров пост у православных в этом году начался 24 июня и окончится 11 июля, накануне большого христианского праздника Дня апостолов Петра и Павла.
ForUm

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