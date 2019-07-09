Суд по делу мэра Одессы Геннадия Труханова признал недопустимыми ряд доказательств, в частности, экспертизу по стоимости здания, за которое горсовет, по версии следствия, заплатил в два раза дороже.

Об этом стало известно в ходе заседания Малиновского райсуда Одессы, который объявляет приговор, передает Украинская правда.

Адвокат Труханова Александр Лысак в комментарии изданию подтвердил, что речь идет об экспертизе, которая установила стоимость здания.

«Там эксперты собирали доказательства, которые вообще запрещено эксперту делать. Кроме того, осмотр места происшествия произведен с существенным нарушением, а сама экспертиза является производной уже от этого», – пояснил адвокат.

Защита утверждает, что определить рыночную стоимость в условиях нестабильного рынка невозможно и отсутствует методическая база для экспертов по определению рыночной стоимости.

«Надо было проводить судебно-экономическую экспертизу, которая определяет сумму причиненного ущерба (в материалах дела содержится строительно-техническая и оценочно-строительная экспертиза – УП)», – сказал Лысак.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре сказали, что считают экспертизу стоимости крайне важным для дела доказательством.

Недопустимым доказательством суд также назвал сообщение о подозрении Геннадию Труханову и нескольким его вероятным сообщникам.

Защита утверждает, что городскому голове о подозрении сообщил следователь, который не был на это уполномочен. Поэтому, по мнению адвоката, Труханов вообще не получил статус подозреваемого и обвиняемого.

Адвокат Лысак предполагает, что приговор будет объявлен полностью в среду, 10 июля.

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили во время дебатов назначить Труханову наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Для его сообщников представители стороны обвинения просили от 7 до 11 лет лишения свободы.

Мэра Одессы Труханова подозревают в том, что он и несколько чиновников горсовета и предпринимателей завладели в течение июля-декабря 2016 года значительными средствами местного бюджета при приобретении по завышенной цене - 92 миллиона гривен – здания обанкротившегося одесского завода «Краян». Установлено, что рыночная цена объекта недвижимости составляла свыше 92 миллиона гривен, а незадолго до приобретения мэрией здания «Краяна» оно было приобретено за 11,5 миллиона гривен.