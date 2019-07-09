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Прокуратура АР Крым направила в Киевский апелляционный суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, который в 2014-2015 годах лично и при пособничестве с другими местными жителями организовывал и принимал активное участие в проведении незаконных собраний и митингов на территории Раздольненского района Автономной Республики Крым в поддержку оккупации крымского полуострова РФ.

Кроме того, по данным пресс-службы ведомства, мужчина осуществлял охрану проведения незаконных митингов и собраний.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.110 УК Украины (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас к обвиняемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Санкция статьи ст.110 ч.2 УК Украины предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет.
ForUm

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