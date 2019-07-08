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В Свято-Покровском Гощанском женском монастыре Украинской Православной Церкви 6 июля отпраздновали 25-летие возрождения обители.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр инфрмации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, в Михайловском храме монастыря в селе Гоща сохраняется древняя настенная икона «Страждущей Богоматери», на которой Пречистая Дева принимает бездыханное тело своего сына с голгофского креста. Именно в этой древней обители сохранилась традиция в десятую пятницу после Пасхи совершать перед этим образом службу Сострадания Богоматери, а сотни верующих собираются в этот день в святой обители, чтобы принять участие в соборной молитве. 

Праздничную Божественную Литургию в день праздника совершили архиепископ Городницкий Александр и епископ Дубенский Пимен, за богослужением молился правящий архиерей, митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей.

«В день праздника верующие молились о Церкви, Украинском государстве, о сестрах и прихожанах обители. Помянули усопших настоятелей храма, братию и сестер обители, которые несли труды на протяжении существования монастыря», - рассказали в Ровенской епархии.

После богослужения по традиции был совершен крестный ход от монастыря к часовне Рождества Христова, которая находится на центральной площади поселка. Во время крестного хода священнослужители совершили заупокойную литию по бывшему настоятелю Михайловского храма иеромонаху Лонгину (Галию) и монастырскому священнику протоиерею Леонтию Коберскому, которые похоронены на территории храма.

Возле часовни епископ Пимен возглавил освящение воды и окропил всех присутствующих святой водой.

Гощанский монастырь был основан в 1638-39 годах владелицей Гощи княгиней Региной (Ириной) Соломирецкой, от рода благодетелей Почаевского монастыря – Гойских. По некоторым данным, монастырь был основан уже при действующей на тот час церкви святого архистратига Божия Михаила. В годы советской власти монастырские строения использовались в разных общественных и хозяйственных целях. В 1993 году местная власть дает разрешение на открытие женского монастыря в поселке городского типа Гоще. Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 29 декабря 1993 года было постановлено благословить открыть в пгт Гоща Свято-Покровский женский монастырь.
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